30/04/2025 09:14

【關稅戰】中國據報已豁免美國乙烷進口關稅

《經濟通通訊社30日專訊》據《路透》引述兩位知情人士稱，中國已免除本月初對美國乙烷進口加徵的125%關稅。



此舉將減輕進口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力，並為天然氣液(美國頁岩氣生產的副產品)提供一個銷售出路。



中國進口美國乙烷的企業包括衛星化學(深:002648)、新浦化學、中石化(00386)(滬:600028)、三江精細化工(02198)和萬華化學(滬:600309)。美國的主要出口商包括Enterprise Products Partners EPD.N和Energy Transfer ET.N。



據美國能源資訊署(EIA)的數據，美國近一半的乙烷出口銷往中國。本月初中國將包括乙烷在內的美國商品進口關稅提高至125%，以回應美國總統特朗普對華加徵高額關稅。(ry)