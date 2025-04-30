30/04/2025 18:02

【關稅戰】野村：美國加徵關稅或將致中國1580萬人失業

《經濟通通訊社30日專訊》美國今年以來已對中國累計加徵145%的關稅，投行野村稱，按中國對美出口減半估算，中國將有570萬個製造業就業崗位受到直接衝擊，而採礦業和農業等上游部門以及促進貿易流通的服務領域也不能倖免，共計最終將會有1580萬個就業崗位不保。



野村的報告並指出，估計這些高額關稅將直接影響到約2.2%的中國GDP；假定中國對美出口損失50%，那麼中國短期內GDP將面臨約1.1個百分點的拖累，而隨著衝擊波及其他行業，實際的經濟損失恐會更大。



報告稱，特朗普政府正設法堵漏洞之際，中國出口商能不能、以及在多大程度上通過轉口貿易規避美國高額關稅，仍是未知數。



另外，儘管美國和中國有可能會達成協議，但雙方領導人都不願第一個讓步，協議時點、規模和內容也都非常不確定。美國對中國製造的船舶收取港口停靠費、加大對投資中國資產的限制等非關稅手段，可能也會令形勢雪上加霜。而且中國出口下滑會進一步對製造業固定資產投資、就業以及消費會產生二次效應。今日公布的中國4月份官方製造業PMI中，從業人員指數已觸及14個月最低。



*今年高校畢業生人數達1222萬，再創歷史新高*



中國人社部副部長俞家棟周一介紹，今年一季度全國城鎮新增就業308萬人，同比多增5萬人。與此同時，據統計，2025年高校畢業生人數為1222萬，再創歷史新高。



美國財長貝森特周二引述外間公司的估算稱，中國將因關稅問題出現大規模裁員，料有1000萬人失業，即使美國降低關稅，中國仍將有500萬人失業。他表示，北京最終將認識到關稅政策不可持續，而中國需要主動解決貿易問題。(sl)