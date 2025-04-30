30/04/2025 16:13

【關稅戰】外交部：過去24小時中美沒就關稅進行磋商或談判

《經濟通通訊社30日專訊》在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問，「過去24小時，中美是否就關稅問題進行談判或接觸？」中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，「據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判」。



*珀杜將出任美國駐華大使，外界關注其立場*



另外，對於美國參議院投票通過由共和黨前參議員戴維．珀杜(David Perdue)出任美國駐華大使，郭嘉昆表示，在中美關係和經貿問題上，中方的立場是一貫的、明確的。



75歲的珀杜曾在多家國際企業擔任高管，期間在新加坡和香港居住多年。外界認為其立場屬「反華友台」，因其多次在貿易、人權、宗教信仰、自由等議題上抨擊中國，將中國視為威脅。不過，也有分析認為，珀杜對中國的立場是以經濟利益為主要考量。早在2018年，珀杜就曾表示，美中貿易衝突中，美國應採取「更具針對性」的措施，而非全面徵稅。他還曾支持將製造業崗位外包給中國的政策。(sl)