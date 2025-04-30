30/04/2025 11:17

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7600 +21.90 1周 1.7620 +1.40 2周 1.7810 +0.30 1個月 1.7430 -0.20 3個月 1.7500 +0.00 6個月 1.7590 -0.10 9個月 1.7660 -0.10 1年 1.7660 -0.10

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行公布，今日進行5308億元（人民幣．下同）7天期逆回購，規模創兩個月新高，中標利率續持平於1.5%。公開市場今日有1080億元逆回購到期，即今日淨投放4228億元。5月1至5日為內地勞動節假期，A股明日起（5月1日）休市，5月6日復市，而4月27日(周日)為調休上班日，計及4月27日的900億元逆回購操作，人行本周共進行12403億元逆回購，對沖本周公開市場到期的5045億元逆回購，即全周共放水7358億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周及2周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)