30/04/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶102點子，報7.2755

《經濟通通訊社30日專訊》上日人民幣即期市場價大漲，目前市場價和中間價的偏離持續收窄，另外市場仍偏向美元走弱，這為後續中間價恢復彈性提供可能性；不過在“三價合一”之前，監管層仍將過濾中間價中的單邊預期。人民幣兌一美元中間價今報7.2014，較上個交易日升15點子，五連升，續創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至660點內，上個交易日報7.2029。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開102點子，報7.2755，上個交易日即期匯率收盤報7.2653。



市場人士認為，在中美關稅談判前，人民幣大概率維持區間運行，這樣有利於資本市場穩定。



美國即將公布第一季度國內生產總值(GDP)初值和個人消費支出(PCE)物價指數，另外周五美國還將公布4月非農就業數據。道明證券駐紐約美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示，這些數據將繼續讓投資者擔心美國經濟增長正在放緩。(sl)



