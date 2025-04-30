30/04/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升21點報7.2632，創近一個月高

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2632，較上個交易日4時30分收盤價升21點子，兩連升，創3月31日以來近一個月新高，全日在7.2610至7.2773之間波動。全月計，人民幣即期貶值0.16%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升36點子，報7.2644。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2014，較上個交易日升15點子，五連升，續創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至660點內。



*德商銀行：人民幣短期趨於穩定，但6月末或跌至7.5水平*



市場人士認為，面對中美關稅衝擊，人民幣匯率最困難時候基本過去，短期匯率彈性有望上升，但很難有趨勢走勢。



市場人士並指出，中國最新公布的官方製造業PMI數據表現不佳，關稅戰的負面衝擊逐漸顯現，當然美國陷入滯脹的可能性也在上升，人民幣保持基本穩定或是應對關稅戰的最合理選擇。



德商銀行高級經濟師Tommy Wu表示，中美互徵關稅已達到最高水平，雖然兩國都有意緩和貿易緊張局勢，然而貿易談判可能不會很快開始，也不會很快取得任何實質性成果；儘管人民幣短期趨於穩定，但預計6月末匯價仍可能回落至7.5水平，而這可能是中國央行的底線。中國央行不太可能允許人民幣過度貶值，「面對美國加徵的145%關稅，任何程度的人民幣貶值都無法抵消其影響」。(sl)