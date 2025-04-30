30/04/2025 10:26

【關稅戰】愛馬仕中國客服回應代工廠生產傳聞：沒產品在國內製造

《經濟通通訊社30日專訊》法國奢侈品巨頭愛馬仕近日宣布，自5月1日起全面上調美國市場售價，以抵銷美國新關稅政策的影響，外媒預計這次漲價將包括例行價格調整(預計漲價6%-7%)以及額外提價。至於中國市場會否同步漲價，騰訊新聞旗下欄目《貴圈》引述愛馬仕中國官方客服指，未收到中國大陸市場調價通知。該客服還補充稱，愛馬仕商品定價策略並沒有固定調整周期，價格變動主要基於匯率波動和原材料成本變化等綜合考量。



此外，對於近期盛傳的「中國代工廠生產愛馬仕產品」傳聞，愛馬仕客服澄清，「愛馬仕產品的生產地嚴格遵循品牌傳統工藝標準，鞋履產品主要在意大利生產，腕錶大部分產自瑞士，其餘絕大多數產品均在法國製造，沒有產品是在國內製造」。



關稅戰下，內地一些工廠擔心失去訂單，蜂擁拍片上載海外社交平台，藉「揭秘」中國「代工廠」、「源頭工廠」的「奢侈品牌包包」生產成本和過程，吸引海外消費者購買「相同品質」但更便宜的「中國好貨」，當中就有短片顯示廠內大批工人正埋頭製作與愛馬仕手袋相當相似的手袋。有內地服裝代工企業高層直指，一些跨境小貿易商會利用代工揭秘這種方式賣高仿貨，「短期能出貨，但長期損害中國代工的整體形象」。(sl)