30/04/2025 14:59

【數據解讀】東方金誠：二季度「適時降準降息」時機趨於成熟

《經濟通通訊社30日專訊》中國4月官方製造業PMI為49.0%，略低於市場預期的49.8%，比上月下降1.5個百分點，返回收縮區。服務業PMI為50.1%，較上月下降0.2個百分點，維持擴張。綜合PMI為50.2%，較上月下降1.2個百分點，繼續高於臨界點。



據內媒引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析稱，按照一般規律，在官方製造業PMI指數連續兩個月處於收縮區間後，政策性降息的可能性就會大幅提高。綜合當前外部經貿環境變化、房地產市場及物價走勢，二季度「適時降準降息」的時機已趨於成熟，落地時間可能適度提前。



王青又判斷，接下來內需擴張將在很大程度上對沖外需放緩，成為製造業景氣度的主要支撐點。考慮到短期內對美出口會有較大幅度下滑，對沖措施見效需要一個過程，預計5月製造業PMI還將處於收縮區間，但在穩增長政策加碼等推動下，有望回升至49.5%左右。(sl)