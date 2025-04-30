30/04/2025 10:01

【數據解讀】統計局：外部環境急劇變化，PMI回落至臨界點以下

《經濟通通訊社30日專訊》國家統計局公布，4月製造業採購經理指數(PMI)為49.0%，比上月下降1.5個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.4%和50.2%，繼續保持在擴張區間。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，4月份，受前期製造業較快增長形成較高基數疊加外部環境急劇變化等因素影響，製造業PMI回落至臨界點以下。但高技術製造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。



*生產和需求均重回收縮區間*



（一） 產需兩端均有放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.8%和49.2%，比上月下降2.8和2.6個百分點，製造業生產和市場需求均有所回落。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥等行業兩個指數均位於53.0%及以上，產需較快釋放；紡織、紡織服裝服飾、金屬製品等行業兩個指數明顯回落，均低於臨界點。



（二） 高技術製造業持續向好。從重點行業看，高技術製造業PMI為51.5%，明顯高於製造業總體水平，其生產指數和新訂單指數均位於52.0%及以上，高技術製造業延續較好發展態勢。裝備製造業、消費品行業和高耗能行業PMI分別為49.6%、49.4%和47.7%，比上月下降2.4、0.6和1.6個百分點，景氣水平不同程度回落。



（三） 價格指數有所下降。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格持續下行等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為47.0%和44.8%，比上月下降2.8和3.1個百分點，製造業市場價格總體水平有所下降。



（四） 預期指數保持擴張。生產經營活動預期指數為52.1%，繼續位於擴張區間。部分行業企業對近期發展信心較強，其中食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%及以上較高景氣區間。



*建築業商務活動指數仍處於擴張區間*



此外，服務業景氣水平延續擴張。服務業商務活動指數為50.1%，比上月下降0.2個百分點，仍高於臨界點。從行業看，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；水上運輸、資本市場服務等行業商務活動指數降至臨界點以下。從市場預期看，業務活動預期指數為56.4%，持續位於較高景氣區間，多數服務業企業對市場發展信心較強。



建築業繼續保持擴張。建築業商務活動指數為51.9%，比上月下降1.5個百分點，仍位於擴張區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為60.9%，比上月上升6.4個百分點，表明隨著各地工程項目建設有序推進，土木工程建築施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為53.8%，建築業企業對近期市場發展預期保持樂觀。



*綜合PMI反映企業生產經營活動保持擴張*



由製造業生產指數和非製造業商務活動指數構成的綜合PMI產出指數仍高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體保持擴張。總體看，綜合PMI產出指數自2023年1月以來始終位於臨界點以上，中國經濟總體產出持續擴張，長期向好的基本面沒有改變。



趙慶河稱，貿易戰、關稅戰沒有贏家。下階段，要認真貫徹落實4月25日中央政治局會議精神，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。(sl)





