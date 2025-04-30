30/04/2025 09:48

【聚焦數據】中國4月財新製造業PMI降至50.4，近三個月低

《經濟通通訊社30日專訊》隨著美國加徵關稅的影響初現，4月中國製造業擴張速度放緩，景氣度降至2月以來最低。4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.4，優於預期的49.8，但較3月低0.8個百分點，為近三個月最低，顯示製造業擴張放緩。



國家統計局同日公布的4月製造業PMI錄得49，遜於預期的49.8，較上月下降1.5個百分點，結束兩個月的擴張，落入收縮區間。



*新出口訂單跌至近兩年最低，企業裁員就業重回收縮*



從財新中國製造業PMI分項數據看，4月供需繼續擴張，但擴張幅度收窄。美國加徵關稅對外部需求造成衝擊，當月新出口訂單指數降至收縮區間，且為2023年8月來最低；外需低迷導致總需求疲軟，4月新訂單指數僅略高於臨界點。



在上月短暫擴張後，4月就業指數再度降至臨界點以下。製造業企業出於節支目的而裁員，其中投資品和中間品製造企業裁員規模較大。



需求增長趨緩，企業採購和生產意願降低，4月原材料採購量指數在擴張區間下行，原材料庫存指數跌至臨界點以下，產成品庫存指數連續三個月位於收縮區間，降幅略有收窄。貿易中斷和供應端的限制因素導致供應商交貨時間略有延長。由於海外需求疲軟，製造商有餘力消化在手訂單，推動積壓工作量減少，為2024年10月來首次。



*貿易不確定性致一些生產資料漲價，企業信心降至史上第三低*



製造業價格依然處於低位。4月購進價格指數維持在收縮區間，較上月微升。原料需求低迷導致的供應商競爭加劇，也有企業反映，貿易不確定性導致一些生產資料漲價。成本下降，使企業能夠繼續降價促銷，當月出廠價格指數仍處於收縮區間，與上月持平。三大類商品中，消費品銷售價格出現上漲。



受中美貿易不確定性的影響，企業信心陡降，4月生產經營預期指數滑落至2012年4月有數據以來的歷史第三低位，僅高於2024年9月和2019年6月。接受調查的企業普遍擔憂貿易衝突加劇，也寄望於政府能夠出台相關支持政策。



*分析：經濟負面效果漸顯現，政策需適度靠前發力*



財新智庫高級經濟學家王喆表示，2025年一季度中國經濟開局良好，主要宏觀指標高於市場預期，顯示前期增量存量政策效果依舊明顯。不過，當前經濟發展的不利因素依然較多，尤其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。市場未來前景不明，企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行，對經濟的負面效果將在二三季度逐漸顯現，政策對此要有充分準備，適度靠前發力。(sl)