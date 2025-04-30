30/04/2025 09:32

【特朗普新政】特朗普於就職百日活動再抨擊鮑威爾，大力宣揚關稅

《經濟通通訊社30日專訊》美國總統特朗普周二（29日）再度抨擊聯儲局主席鮑威爾，場合 是在慶祝他就職100天的活動。



特朗普在底特律郊外的活動上表示：「儘管聯儲局有人不太稱職，但通脹率基本上下降，利率也下降。」



此外，特朗普也懇請國會通過他的稅收法案，這是他2017年稅改法案的延伸，但增加了一些內容，例如針對小費、社會安全和加班費免稅等。他宣稱，共和黨內可能出現批評者，並稱如果他們不支持該法案，就應該以選票讓他們退出公職。



他亦在活動中大肆宣揚驅逐非法移民的政策，並嘲笑他的民主黨政治對手。他認為關稅政策對於激發經濟增長浪潮，以及吸引製造商重返美國至關重要。



*特朗普：關稅是中國「自找的」*



另一方面，在即將播出的ABC新聞訪問中，特朗普為當前針對中國的關稅水平進行了辯護，表示中國「可能會自己消化掉這些關稅」。



當被問及美國目前對中國加徵的145%關稅，他回應這是「他們自找的」，在目前的關稅水平下，中國「基本無法與美國開展多少業務。」(rc)