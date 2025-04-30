30/04/2025 13:53

【外圍經濟】大豆供應充足，期貨價格下跌0.5%

《經濟通通訊社30日專訊》大豆價格連續第二個交易日下跌，因生產國的天氣改善，提升了供應前景。



根據氣象預測公司Vaisala的報告，下周美國中西部預計將出現乾燥天氣，改善種植條件，而阿根廷和巴西南部短期內降雨有限，將有利於收穫。根據布宜諾斯艾利斯穀物交易所的資料，阿根廷已經收穫了15%的作物。



與此同時，美國農民截至目前已經種植了2025-26行銷年度18%的大豆作物，較去年同期的17%有所增加。根據Futures International LLC商品銷售總監Joe Davis的報告，美元的強勢為大豆價格帶來了看空的壓力。



芝加哥七月大豆期貨價格現時下跌0.5%，報每蒲式耳10.4725美元，小麥和玉米期貨價格變化不大。(rc)