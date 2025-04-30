30/04/2025 16:18

【外圍經濟】平治第一季度息稅前利潤年減41%，放棄業績預期

《經濟通通訊社30日專訊》平治周三公布，今年第一季度汽車業務的利潤率下降，並警告關稅可能影響全年盈利，易緊張局勢迫使其放棄前景展望。



平治表示，汽車部門第一季的利潤率為7.3%，較去年第一季的9%下滑。集團息稅前利潤(EBIT)較去年同期下降41%，至23億歐元（約26.2億美元）。



*福士營業利潤下降37%*



福士亦於同日公布業績，今年前3個月的營業利潤為29億歐元（33億美元），比去年同期下降37%。



該公司第一季銷售收入為776億歐元，較去年同期增長2.8%。第一季汽車銷量為210萬輛，比去年同期增長0.9%。與去年同期相比，西歐第一季的汽車訂單量增加29%。



福士表示，由於政治不確定性、貿易限制和排放法規的增加，預計營業銷售回報率、淨現金流和淨流動性將處於年度預測的低端。(rc)