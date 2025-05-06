06/05/2025 17:49

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布貿易收支

《經濟通通訊社6日專訊》市場關注特朗普最新宣布針對海外拍攝電影徵收100%關稅的政策，本周召開的聯儲局貨幣政策會議亦存在不確定性。美股昨日反覆偏軟，道指收市跌98.60點或0.24%，報41218.83點；標普500指數跌36.29點或0.64%，報5650.38點；納指跌133.49點或0.74%，報17844.24點。港股方面，恒生指數收市報22662，升158點或0.7%，成交2134億元。



各國重要經濟活動方面，美聯儲的聯邦公開市場委員會(FOMC)開始召開為期兩天的利率會議（至7日）。本港時間今晚6:00pm，歐洲央行管委暨意大利央行總裁帕內塔在亞洲開發銀行年會上就支付發表講話。9:00pm，英倫銀行副總裁布里登在零點論壇作為小組成員發言。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月生產者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑1.4%，年率升幅料由3%收窄至2.5%。今晚8:30pm，美國公布3月貿易收支，料由負1227億美元惡化至負1372億美元。明日，中國公布4月外匯儲備，料由32406.7億美元升至32950億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：Advanced Micro Devices(US.AMD)、Marriott International(US.MAR)、Rivian Automotive(US.RIVN)等。(wa)