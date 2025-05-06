06/05/2025 07:51

《國金頭條》股神退隱，關稅戰燒至荷里活，道指及標普結束9連升

《經濟通通訊社6日專訊》美股三大指數周一（5日）收跌，道指及標普500指數結束連升9個交易日的升勢。市場關注特朗普最新宣布針對海外拍攝電影徵收100%關稅的政策，本周召開的聯儲局貨幣政策會議亦存在不確定性。



美股反覆偏軟，道指一度跌逾200點，低見41063點，之後曾倒升126點；標指一度回落0.92%，納指則曾跌逾1%。道指收市跌98.60點，或0.24%，報41218.83點；標普500指數跌36.29點，或0.64%，報5650.38點；納指跌133.49點，或0.74%，報17844.24點。



94歲的巴菲特上周在巴郡股東大會突然宣布，將於年底卸任首席執行官一職，巴郡A股收市跌4.9%。



特朗普稱對國外製作電影徵收100%關稅，串流媒體股普遍下跌，Netflix跌1.9%，華納兄弟跌2%，亞馬遜跌1.9%，派拉蒙跌1.6%，迪士尼跌0.4%。美國運動鞋品牌Skechers獲投資公司3G Capital作價94億美元收購，股價大升24.4%。



*美匯指數承壓向下*



市場正等待周三（7日）聯儲局貨幣政策決議，市場普遍預期聯儲局將維持利率不變。美匯指數承壓向下，日內跌0.24%，報99.793。日圓在避險需求回暖推動下小幅上升，美元兌日圓下跌0.86%，報143.735。歐元兌美元匯價在微升至1.1320附近，這是繼上周觸及三周低位1.1265後的持續反彈，日內升0.20%，報1.13197。



金價反覆向上，紐約期金升3.02%，報每盎司3341.30美元。



OPEC+決定連續第二個月增產，拖累油價向下。紐約期油跌1.95%，報每桶57.15美元；布蘭特期油跌1.66%，報每桶60.27美元。(jf)

