06/05/2025 09:35

【關稅戰】美日貿談相持不下，美國拒絕完全豁免對日本關稅

《經濟通通訊社6日專訊》共同社引述未具名知情人士稱，美國在近期談判中，拒絕全面豁免對日本的「對等」關稅和特定關稅。



知情人士表示，美國官員在上周與日本首席談判代表赤澤亮正會談時表示，特朗普政府僅計劃討論降低針對日本的14%特定關稅。日本尋求美國完全移除對該國的「對等」關稅，以及對汽車、鋼鐵和鋁的額外關稅。



日本財務大臣加藤勝信上周五（2日）在東京電視台的節目上，就日美匯率磋商稱「日本持有美國國債是事實」，並指出「把可成為談判籌碼的事項全部擺上談判桌」。他周一（5日）改口稱，不會將出售美國國債作為日美貿易談判的籌碼。(jf)