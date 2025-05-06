06/05/2025 08:49

【開市Ｇｏ】美非製造業數據勝預期，美擬徵電影關稅，關注內需股

2025年5月6日 【要聞盤點】



1、隔晚美股三大指數收市報跌，道指及標普500指數結束連升9個交易日的升勢。市場關注特朗普最新宣布針對海外拍攝電影徵收100%關稅的政策。另一焦點則是將於本周召開的聯儲局貨幣政策會議。美股反覆偏軟，道指一度跌逾200點，低見41063點，之後曾倒升126點；標指一度回落0.92%，納指則曾跌逾1%。道指收市跌98點，或0.24%，報41218點；標普500指數跌36點，或0.64%，報5650點；納指跌133點，或0.74%，報17844點。金龍中國指數跌3點。日經期貨截至上午8時27分升22點。



2、美國供應管理協會(ISM)公布4月非製造業指數升至51.6，高於市場預期。



3、特朗普稱計劃對海外製作的電影徵收100%關稅，並將於未來兩周公布藥品關稅相關決定。



4、美國財長貝森特稱與中國的貿易談判未來幾周可能取得實質進展，特朗普表示未來可能降低對華關稅，但不會為了讓中國回到談判桌就完全取消關稅。



5、新華社報道，中國5月1日至5日假期期間重點零售和餐飲企業銷售額同比增長6.3%。



6、美國兩位重量級眾議員施壓證券交易委員會啟動中概股摘牌程序，阿里、京東、拼多多等20家公司被點名。



7、94歲巴菲特於巴郡股東大會宣布將於2025年底卸任CEO，阿貝爾將於2026年起擔任總裁兼CEO。



8、本港金管局紐約時段入市再注資605.43億，3度注資共1166億



【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 財新報導，螞蟻集團計劃將國際子公司在香港上市



消費股、餐飲股：海底撈(06862)、呷哺呷哺(00520)、九毛九(09922)

- 五一假期零售及餐飲企業銷售額同比增長6.3%



影業股：阿里影業(01060)、IMAX中國(01970)

- 特朗普計劃對外國製作電影徵收100%關稅



稀土股：中國稀土(00769)、北方稀土(01799)

- 出口限制推高價格，部分稀土金屬暴漲超2倍



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 美國原油期貨跌2%，OPEC+同意6月增產41.1萬桶/日



金礦股：山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、中國黃金國際(02099)

- 紐約期金漲超3%，重返3340美元



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 英偉達設計新特供版AI芯片，已通知中國三家企業



數據基建概念股：中興通訊(00763)、京信通信(02342)

- 中國加大財政投入，支持數據基礎設施建設



康耐特光學(02276)

- 規劃400萬美元在日本建車房樹脂鏡片廠



鈞達(02865)

- H股發售價22.15元，高下限9%



東京中央拍賣(01939)

- 控股股東易手折讓71%提全購，今早復牌



【油金報價】



紐約期油上漲0.04%，報57.15美元/桶



布倫特期油下跌0.08%，報60.28美元/桶



黃金現貨下跌0.21%，報3326.59美元/盎司



黃金期貨上漲0.38%，報3334.89美元/盎司