06/05/2025 13:38

《豪論國金－李振豪》多維度平衡組合實是明哲保身之選

《豪論國金》近周美國總統特朗普在關稅問題上踢到鐵板，尤其日本的態度較預期中硬朗。日方曾公開表示或以美債作為談判籌碼，此舉一改以往亦步亦趨的態度。加上美國首季GDP增長初值報負0.3%，當然初值仍有修正的餘地，過去亦屢見不鮮，但數據一出已足夠令市場擔憂，滯脹是否重臨？內外交戰下，特朗普會否在經貿問題上稍為收歛？



筆者再次重申，特朗普的操作其實與上屆相若，路徑和手法其實是「可預計」的：「亂」是煙幕，「開天殺價」是操作，「互利中佔優」是目標，當中關鍵在於談判時的「節奏感」和美國在談判中「佔優」的比例。這彷彿是「膽小鬼遊戲」，投資者毋須太過認真。了解後便會明白以「衰退」刺痛市場改革的必然性，以粗暴手法迫使國內外既得利益者歸邊，各方「拳腳交加」只會適可而止。更何況若特朗普明年中期大選失利，「紅色浪潮」一旦完結，今天的共識將成空話，又可必太認真？歐美日等經濟大國都明白不可能獨善其身，「妥協」是最有利彼此的結果，或以「拖字訣」應對實是明智之舉。「天災」唯有望天打卦，但「人禍」卻可人為解決。



再者，「美國再強大」是指第二產業，即再工業化。華爾街和科技大咖以往予取予攜的「乳酪」正受到衝擊，因此在AI的信息繭房內，「美元崩潰」、「美債違約」等「末日言論」不斷衝擊投資者的心靈，藉「恐慌」牽制特朗普的操作，及從改革中吸取利益。更何況，特朗普內閣成員的個人利益與投資市場犬牙交錯已非秘密，市場大幅波動，對嗜血者反而是投資的良機。截至5月6日，彭博20大全球債券指數中，年內表現最佳者是「全球國債」指數，5.71%的表現已較很多股市標青。而且所有指數年內表現全數正值，債市崩潰論根本站不住腳。彭博全球股票指數年內表現報0.47%，反映歐亞股市上升抵消了美股普遍下跌。美元指數年內下跌了近9%，G10貨幣全數上升，金價更上升了26%。



綜合而言，資金大幅流竄、市場大幅波動是事實。當刻投資者更要正本清源，以上各市場表現反映唯恐天下不亂者，正完美展示「逆向思維」的操作。道聽塗說只會換來杞人憂天，以數字說話，以清心觀察，以歷史尋找可能性，多維度（時間、地區、資產）的平衡組合，是今天各散戶明哲保身之選。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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