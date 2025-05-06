06/05/2025 16:48

《中國要聞》五一假期上海消費同比增13%，入境消費增逾2倍

《經濟通通訊社6日專訊》上海市商務委公布，4月30日到5月4日，上海全市線上線下共計消費594.6億元，同比增長13.1%，其中，線下消費331.5億元，同比增長13.2%；線上消費263.1億元，同比增長12.9%。商圈客流總量同比增長12.8%，入境消費同比增長211.6%。



上海入境消費持續火爆，境外來滬消費4.55億元，同比增長211.6%。離境退稅業務大幅增長，4月27日關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知對外發布後，目前，上海市辦理離境退稅備案企業1013家，覆蓋品牌商戶超3300戶。「五一」假日期間，上海離境退稅銷售額同比增長1.2倍，退稅額同比增長1.3倍。



*上海機場航班量、客流量均創同期新高*



據上海機場集團統計，五一假期（5月1日至5月5日），上海浦東、虹橋兩大機場共保障航班起降1.2萬架次（其中浦東機場0.8萬架次，虹橋機場0.4萬架次），同比增長6.2%；保障進出港旅客193.7萬人次（其中浦東機場122.4萬人次，虹橋機場71.3萬人次），日均客流量38.7萬人次，同比增長14.1%；出入境客流量56.8萬人次，日均11.4萬人次，同比增長24%。小長假期間上海機場航班量、客流量均創下歷年同期最高紀錄。(ew)