06/05/2025 14:41

上海黃金交易所據報將在港建立倉庫，助人民幣計價產品提升知名度

《經濟通通訊社6日專訊》據《彭博》報道，上海黃金交易所計劃將倉儲網絡擴大至香港，從而幫助包括黃金產品在內的人民幣計價產品在中國以外地區提高知名度。



知情人士稱，這個新倉庫將由中國銀行(03988)(滬:601988)附屬公司運營，惟具體時間表尚不明確。目前該交易所在上海有兩個這樣的倉庫，在深圳也有一個。



中國央行上個月表示支持上海黃金交易所設置境外交收庫，但未指明地點。中國央行提議擴大人民幣基準價格在國際主流市場應用，反映出北京方面力圖獲取更大的大宗商品定價權。



上海黃金交易所代表拒絕置評。中國銀行暫未回應置評請求。(bi)



