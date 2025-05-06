06/05/2025 15:15

金管局料港元需求未來2至3個月增，受惠重磅新股上市及企業派息

《經濟通通訊社6日專訊》金管局總裁余偉文在出席立法會財經事務委員會會議時表示，近日港元三度觸及強方兌換保證，累計注入1166.14億元，主要反映近月南向資金持續流入股市，而4月初美國公布關稅措施後，市場出現避險情緒。



他預計，港元需求將在未來2-3個月進一步增加，受惠重磅大型新股有望在香港上市，以及本港企業派息需求等。他指港元市場交易仍然十分暢順有序，未見出現異常。



他續指，明日本港銀行體系總結餘將增至近1614億元，隨著資金更為充裕，港元拆息或會回落，之後港元利率發展要視乎股市及企業對港元的需求，以及美國利率走勢。若美息高於港息，市場出現套息交易或會令港元轉弱，對銀行體系總結餘的影響要再觀察。(bn)