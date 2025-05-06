06/05/2025 15:28

金管局：市場環境於4月急劇轉差，貿易戰對全球貿易造成重大損害

《經濟通通訊社6日專訊》金管局副總裁李達志出席立法會財經事務委員會會議時表示，市場環境於4月急劇轉差，全球宏觀經濟環境變化顯著，美國貿易和外交政策的不確定性導致市場對經濟衰退的擔憂加劇，市場情緒急劇轉差。VIX指數從2025年初約13的水平飆升至4月初52的高位，顯示市場的不安和不確定性加劇。



李達志指出，持續貿易戰會對全球貿易造成重大損害，或會推高全球通脹，影響主要央行的貨幣政策，而貿易衝突可能導致地緣政治緊張局勢升級，並進一步加劇市場波動。



*去年第四季特定分類貸款比率微跌，信貸風險可控*



金管局副總裁阮國恒表示，去年第四季特定分類貸款比率較第三季輕微下跌，仍然維持平穩，從監管角度最重要是信貸風險是否可控。目前銀行業撥備覆蓋率65%，連同抵押品市場價值，撥備覆蓋率達145%，又指銀行業貸款輕微增長，信貸風險維持可控。



他指出，關稅戰帶來對香港中小企的影響，當局針對特定部分經濟活動範疇，例如進出口，已提出要求銀行適當地延長貿易融資還款期。金管局初步聽到業界反應都是正面。(bn)