06/05/2025 17:34

上商推行「智安存」首階段試行措施，受保護存款需親臨分行解鎖

《經濟通通訊社6日專訊》上海商業銀行宣布，由即日起推行金管局「智安存」(Money Safe) 的首階段試行措施，以加強防範詐騙引致的財產損失。指定客戶需親臨分行設定帳戶存款為受保護資金，如於指定港元儲蓄帳戶設定「智安存」保障，該受保護的存款可享有額外1%之活期儲蓄存款利率優惠。



「智安存」是一項存款保障措施，讓客戶可以按自身需要，鎖定銀行帳戶內部分或全部的存款，使該筆受保護的存款不可被提取或轉出至任何人士。如要動用受保護的存款，客戶必須親自前往分行，核實身份後方可解除保護。



由即日起，該行推行「智安存」首階段試行措施，涵蓋指定客戶及帳戶類別。首階段試行之客戶類別包括65歲或以上之客戶、18歲以下之客戶、智障人士及認知障礙症患者之客戶，以及持學生或兒童儲蓄帳戶之客戶。指定客戶於指定港元儲蓄帳戶設定「智安存」保障，受保護的港元存款可享額外1%活期存款利率優惠，有關額外利息將以現金回贈形式存入帳戶。



上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務主管溫偉文表示，該行十分歡迎和支持金管局「智安存」措施，讓存戶自主決定為存款加設保護，預計相關措施將於今年年底或之前推展至該行其他客戶，並會不時檢視實施情況，在有需要時作出適當調整。該行未來會繼續高度重視保障客戶的利益，積極配合金管局及香港警務處的反詐騙工作，並加強向市民大眾灌輸防騙知識。(bi)