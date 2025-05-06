06/05/2025 17:45

余偉文：難以預計外匯基金次季走勢，美元資產降至約79%

《經濟通通訊社6日專訊》被問及外匯基金的前景展望，金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示，第一季外匯基金表現不錯，但形容第二季表現「難睇」，認為具有眾多不明朗因素，牽涉到不同經濟及地緣政治的發展，當中視乎貿易戰及關稅戰的進展、以及有甚麼貿易談判能夠達成，以及關稅會否影響美國經濟導致衰退等，需要觀望相關因素的發展。



*港元需求上升，金管局未來或續接錢*



港元匯價持續強勢，多次觸發7.75兌1美元的強方兌換保證，金管局多番入市，他指出，自4月2日以來，港元有所走強，不少沽盤已平倉，導致除港元以外的亞洲貨幣亦有所走強，而未來對港元亦有不少需求，當中包括新股上市及公司派息等，預期未來金管局有機會繼續接錢，但實際情況需視乎相關的市場活動。



*外匯基金美元資產佔比已降至約79%*



他表示，現時美債仍是流通性最高的資產，而各央行儲備近七成是美元計價，在聯匯制度下，外匯基金有一半資產為支持組合，負責維持港元和金融市場穩定，全部是短期、流動性高的美元資產，指相關安排不會改變。



他指出，去年底外匯基金的美元資產組合大約79%，相比幾年前90%美元資產減少，現時已慢慢把投資組合分散至非美元資產，包括人民幣、歐元、日圓及英鎊。



*住宅按揭逾期還款比率僅0.1%，毋須對負資產情況太悲觀*



截至3月底，本港首季負資產住宅按揭貸款宗數40741宗，按季增加逾6.1%，創2003年底以來最高。金管局副總裁阮國恒表示，銀行的住宅按揭逾期還款比率仍處於約0.1%相當低水平，當中主要涉及按保計劃下的高成數按揭個案，有關個案亦對借款人提出自住和穩定收入等額外要求，有助保障還款能力，認為毋須對負資產情況太悲觀。



*百分百擔保貸款壞帳率達14.8%，大多數企業保持還款*



金管局副總裁李達志表示，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，壞帳率由2月時披露的13.5%，最新升至14.8%，按保公司及銀行會努力管理壞帳或處理債務重組個案，強調保持還款的企業仍然佔大多數。(bn)