06/05/2025 19:32

星展料金管局干預行動未完，維持今年香港經濟增長2.5%預測

《經濟通通訊社6日專訊》星展銀行（香港）首席中國/香港經濟學家紀沫表示，金管局自2020年以來首次入市干預，顯示當局有意穩定港元利率，未來或有更多行動。



她表示，香港經濟在第一季按年增長3.1%，按季則增長2%。外部需求因提前訂單而增強，投資情緒亦有所改善，反映在股票交易活動增加。然而，消費表現仍然疲弱，受到出境旅遊旺盛及旅客消費疲弱的拖累。該行維持今年全年香港經濟增長預測2.5%不變，但面臨貿易戰帶來下行風險。



紀沫又預期，美國有望於第三季開始減息，亦有助舒緩利率壓力。儘管如此，貿易摩擦仍是主要風險，日益加劇的中美緊張局勢或將繼續拖累香港的轉口貿易活動。(bi)