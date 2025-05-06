06/05/2025 08:39

金管局紐約時段入市再注資605.43億，3度注資共1166億

《經濟通通訊社6日專訊》金管局在紐約時段再承接美元沽盤，向市場賣出創紀錄的605.43億港元，單次注資再破紀錄。



美元弱勢，港元匯價再觸7.75強方兌換保證水平，金管局根據聯匯機制，在美股收市後，再承接78.12億美元沽盤，向市場注入605.43億港元，銀行體系結餘將於本周三(7日)升至1613.84億港元。



自上周五(2日)美股收市後，因觸及強方兌換保證，金管局已開始承接美元沽盤，向市場注資465.39億港元，連同昨日亞洲交易時段金管局注資的95.32億元，三度接錢累計注資1166.14億港元。



匯商指，本港近期新股活動活躍、上市公司派發股息，以及企業減持美元，都增加對港元的需求。(cl)