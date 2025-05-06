06/05/2025 09:11

許正宇：香港與卡塔爾在人民幣國際化業務有很大合作機遇

《經濟通通訊社6日專訊》行政長官李家超本月將聯同內地企業出訪中東，財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港是全球最大的離岸人民幣樞紐，卡塔爾亦已成立中東第一間人民幣結算銀行，認為香港與卡塔爾在人民幣國際化業務方面有很大合作機遇。



許正宇在香港電台電視節目表示，現時已有3間具中東背景的銀行落戶香港，加上避免雙重徵稅的相關協定，亦有助香港企業「走出去」，同時有助中東企業來港發展。



許正宇稱，香港是一個低稅制的城市，沒有遺產稅、股息稅、資本利得稅、消費稅等，對家族辦公室、企業或個人落戶香港都十分有吸引力。



他指，過去十多年特區政府做了很多工作，致力聯通內地的股票、債券、交易所買賣基金等市場，新興經濟和科技相關企業的市值亦佔本港整體股市超過四分之一，相信這些因素令中東資金有興趣來港投資。



許正宇續說，現時香港有超過2700間單一家族辦公室，反映本港作為家族辦公室樞紐的角色非常清晰和穩健，期望今年內能再吸引至少200間家族辦公室落戶香港。(cl)