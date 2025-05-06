06/05/2025 19:43

《再戰明天》日本公布PMI，歐元區公布零售銷售

《經濟通通訊社6日專訊》日本公布PMI，及歐元區公布零售銷售，料為周三（7日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問（至10日）。周三本港時間7:50am，日本央行公布3月18-19日貨幣政策會議的會議記錄。



*中國公布外匯儲備，德國公布工廠訂單*



數據方面，周三中國公布4月外匯儲備，料由32406.7億美元升至32950億美元。8:30am（本港時間．下同），日本公布4月綜合採購經理人指數；4月服務業採購經理人指數。2:00pm，德國公布3月工廠訂單，月率料由持平升上1.3%。2:30pm，澳洲公布4月外匯儲備。5:00pm，歐元區公布3月零售銷售，月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.3%收窄至1.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:百濟神州(06160)等。



另外，美國聯儲局周四（8日）凌晨公布議息結果。英倫銀行周四晚公布議息結果。中國周五（9日）公布4月進出口數據。(wa)