06/05/2025 10:30

【關稅戰】美議員敦促SEC將阿里、百度、京東等25家中企除牌

《經濟通通訊社6日專訊》據《金融時報》報道稱，美國眾議院中國特設委員會主席John Moolenaar和美國參議院老齡化特別委員會主席Rick Scott較早前致信美國證券交易委員會(SEC)主席Paul Atkins，要求將阿里巴巴(09988)(US.BABA)、百度(09888)(US.BIDU)及京東(09618)(US.JD)等25家中國企業除牌。



信中提到，無論相關中國企業表面上如何商業化，最終亦會被用於邪惡目的，部分由於中國要求中國企業在接到北京的命令時，與中國軍方分享技術，因此相關企業與中國軍方存在關聯，對美國國家安全構成威脅。



其他目標企業尚包括微博(09898)、騰訊音樂(01698)、小馬智行(US.PONY)、禾賽科技(US.HSAI)和大全新能源(US.DQ)等。



中國駐華盛頓大使館對《金融時報》回應重申，反對美方泛化國家安全概念，動用國家力量和長臂管轄手段打壓中國企，稱堅決反對將貿易和科技問題當作政治武器。



SEC和信中所提及公司暫未回應《金融時報》的置評請求。(rh)