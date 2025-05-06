06/05/2025 11:29

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.41393 -88.607 一周 3.51786 -58.214 兩周 3.61107 -46.191 一個月 3.65506 -32.857 兩個月 3.7056 -30.839 三個月 3.74119 -27.28 六個月 3.81911 -23.089 一年 3.85488 -21.595

《經濟通通訊社6日專訊》港元匯價走高，多次觸及7.75強方兌換保證水平，促使金管局根據聯繫匯率機制，近日三度入市承接美元沽盤，向市場注入合共1166.14億港元，令銀行體系結餘明天(7日)增至1613.84億港元。港元拆息今日全線下跌，其中，隔夜息大幅回落近89基點至3.41393厘，見兩周新低，與樓按相關的一個月拆息亦回落33基點，報3.65506厘，同樣見4月22日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報3.74119厘，是2023年5月2日後最低。六個月及一年期分別降至3.81911厘及3.85488厘。金管局入市干預後，港元匯價最新報7.7510。上周五(2日)美股收市後，因觸及強方兌換保證，金管局於上周六(3日)凌晨紐約交易時段，承接60.05億美元沽盤，相等於向市場注入465.39億港元，創金管局2005年推出強方兌換保證價優化措施以來，單日最大金額入市紀錄。連同昨日(5日)亞洲交易時段金管局注資的95.32億港元，以及今早向市場注入創紀錄的605.43億港元，銀行體系結餘明天將升至1613.84億港元。金管局發言人上周六解釋，近期港元偏強，主要由於股票投資相關的港元需求增加，支持港元匯價。此外，多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。對上一次觸發強方兌換保證是2020年10月28日。金管局將繼續密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。匯商亦指，本港近期新股活動活躍、上市公司派發股息，以及企業減持美元，都增加對港元的需求。(cl)資料來源：香港銀行公會