06/05/2025 11:29
《港元利率》金管局入市注資後，拆息全線跌一個月期見兩周新低
《經濟通通訊社6日專訊》港元匯價走高，多次觸及7.75強方兌換保證水平，促使金管局根據聯繫匯率機制，近日三度入市承接美元沽盤，向市場注入合共1166.14億港元，令銀行體系結餘明天(7日)增至1613.84億港元。港元拆息今日全線下跌，其中，隔夜息大幅回落近89基點至3.41393厘，見兩周新低，與樓按相關的一個月拆息亦回落33基點，報3.65506厘，同樣見4月22日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報3.74119厘，是2023年5月2日後最低。六個月及一年期分別降至3.81911厘及3.85488厘。
金管局入市干預後，港元匯價最新報7.7510。上周五(2日)美股收市後，因觸及強方兌換保證，金管局於上周六(3日)凌晨紐約交易時段，承接60.05億美元沽盤，相等於向市場注入465.39億港元，創金管局2005年推出強方兌換保證價優化措施以來，單日最大金額入市紀錄。連同昨日(5日)亞洲交易時段金管局注資的95.32億港元，以及今早向市場注入創紀錄的605.43億港元，銀行體系結餘明天將升至1613.84億港元。
金管局發言人上周六解釋，近期港元偏強，主要由於股票投資相關的港元需求增加，支持港元匯價。此外，多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。對上一次觸發強方兌換保證是2020年10月28日。金管局將繼續密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。匯商亦指，本港近期新股活動活躍、上市公司派發股息，以及企業減持美元，都增加對港元的需求。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報3.74119厘，是2023年5月2日後最低。六個月及一年期分別降至3.81911厘及3.85488厘。
金管局入市干預後，港元匯價最新報7.7510。上周五(2日)美股收市後，因觸及強方兌換保證，金管局於上周六(3日)凌晨紐約交易時段，承接60.05億美元沽盤，相等於向市場注入465.39億港元，創金管局2005年推出強方兌換保證價優化措施以來，單日最大金額入市紀錄。連同昨日(5日)亞洲交易時段金管局注資的95.32億港元，以及今早向市場注入創紀錄的605.43億港元，銀行體系結餘明天將升至1613.84億港元。
金管局發言人上周六解釋，近期港元偏強，主要由於股票投資相關的港元需求增加，支持港元匯價。此外，多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。對上一次觸發強方兌換保證是2020年10月28日。金管局將繼續密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。匯商亦指，本港近期新股活動活躍、上市公司派發股息，以及企業減持美元，都增加對港元的需求。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.41393
|-88.607
|一周
|3.51786
|-58.214
|兩周
|3.61107
|-46.191
|一個月
|3.65506
|-32.857
|兩個月
|3.7056
|-30.839
|三個月
|3.74119
|-27.28
|六個月
|3.81911
|-23.089
|一年
|3.85488
|-21.595
資料來源：香港銀行公會