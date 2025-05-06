06/05/2025 12:00

《真知灼見－溫灼培》美元踏入5月壓力未減

《真知灼見》美國總統特朗普在貿易政策上的不確定性，以及對聯儲局貨幣政策的干預，是導致美元在4月急跌的原因。但隨著特朗普在經濟政策上減少對外發布混淆信息、暫緩執行關稅政策，並不斷釋放即將與多國重新達成貿易協議的信息等，大大消除了市場對美國政策的不確定性，也解釋了美匯指數在過去一周重上100指數點之上的原因。但料進入5月，美元壓力依然未減。



*聯儲局減息與否陷兩難*



論經濟，美國首季GDP已見收縮，4月就業數字雖暫未轉差，非農職位增長仍達17.7萬，但美國貿易政策的不確定性壓力仍在，加大市場對聯儲局今年減息步伐的估計，不利美元。論貿易政策，美國要與其主要貿易夥伴，如歐盟、中國及日本達成貿易協議，似乎非想象般容易。特別是日本，甚至警告會用上手中持有的超過1萬億美元美債作為談判籌碼。還有，美國政府本月將有2.4萬億美元的債務到期需再作融資，這是今年內美國政府到期的最大筆債券金額。倘若聯儲局於本周四（8日）的議息會不減息（按照利率期貨市場估計，聯儲局有待7月才作今年首次減息），高企的債息率料將加重美國政府的財政負擔，並損害到美國的長遠經濟發展；如減息，或會驅使資金更大幅流失，對美元不利。就讓我們留意聯儲局本周最終會作出甚麼選擇。



*人民幣升，料受惠國際化進程加快*



近期在一眾外幣中，人民幣成了焦點。中美貿易紛爭暫時趨緩，對短期離岸人民幣匯價可視為利好因素。但更重要是，隨著中美貿易額逐步縮減，中國在貿易中賺取到的美元料也會相應減少，難再依靠美元作為其龐大貿易的結算貨幣。在這情況下，可能會迫使人行加快人民幣國際化進程。倘這想法屬實，有望於未來進一步提升人民幣匯率水平。今早於亞洲市場，離岸人民幣報7.22兌1美元，屬於過去半年來較強位置。



*中東局勢再受關注*



最後值得留意是，外媒報道，也門胡塞武裝組織於過去的周日用超音速導彈，避過了以色列的防禦系統，攻擊了位於特拉維夫的一個國際機場。以色列指，胡塞武裝組織的導彈是源自伊朗，表明會對胡塞武裝背後的伊朗採取行動。擔心中東局勢變化，金價重上每盎司3300美元之上。惟由於石油輸出國組織及其盟友決定，自6月起每日進一步增產41.1萬桶，消息重挫油價。今早於亞洲市場，紐約期油報57.09美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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