06/05/2025 09:10

《寶島股市》台股低開0.9%，新台幣匯率連日急升，升幅逾6%

《經濟通通訊社6日專訊》台股加權平均指數今早低開0.9%，報20353.88點。



於9:03am，半導體類指數領跌，跌1.62%；電子類指數跌1.03%；航運類指數領漲1.56%。加權平均指數報20408.19點，跌0.61%。



*新台幣狂升逾6%，當局澄清美關稅談判未觸及匯率議題*



台美談判進行之際，市場對新台幣升值預期轉濃，意外促成新台幣展開「史詩級升值」。新台幣兌美元匯率2日創下統計以來最大升幅後，5日繼續狂飆，盤中最高見29.59元(新台幣．下同)，終場收在30.145元，但短短2個交易日，新台幣已狂升1.872元、升幅達6.21%。



據台媒，新台幣匯率急升，市場人心浮動，出口商更因匯損慘重，哀鴻遍野。時值台美談判之際，市場揣測是否可能重演廣場協議的情境，台灣的「中央銀行」總裁楊金龍表示，廣場協議的時空背景不復存在，美國總統特朗普也知道沒辦法再聯合干預匯率。同時，當局證實台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。(jq)