06/05/2025 11:37

【關稅戰】SHEIN及Temu加大英法廣告投放，轉移美國關稅

《經濟通通訊社6日專訊》據《路透》引述調研機構Sensor Tower的數據顯示，從中國發貨的SHEIN(希音)和拼多多旗下電商平台Temu，4月份增加在歐洲的數字廣告支出，努力應對美國5月2日結束中國小額包裹關稅豁免，將業務從高額關稅的美國轉移。



數據顯示，SHEIN在法國和英國的廣告支出按月增長35%，Temu支出分別增長40%和20%。按年相比，SHEIN在法國的廣告支出增加45%，在英國增加100%。Temu在英國的廣告支出增加20%，在法國增加115%。



SHEIN和Temu還將部分數字廣告轉移到巴西。SHEIN上月在巴西的數字廣告支出按年增加140%。Temu在4月的巴西廣告支出是去年的800倍。(ct)