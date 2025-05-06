06/05/2025 09:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升332點子，報7.2300

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2008，較上個交易日升6點子，六連升，創4月7日以來一個月新高，與市場預測偏離仍有510點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開332點子，報7.2300，上個交易日即期匯率收盤報7.2632。



人民幣中間價出爐後，美元兌離岸人民幣從開盤價7.2010上漲至7.2272。市場分析師指出，中國人行顯然希望阻止人民幣快速升值。



中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，保持人民幣匯率基本穩定依然具有堅實的基礎。從國內經濟基本面來看，自去年底政策集中轉向以來，國內經濟回升、信心提振、風險化解、科技賦能等積極因素還在進一步積累。此外，中國有顯著的制度優勢，有超大規模市場、完備產業體系、豐富人才人力資源等優勢條件，有長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制等諸多有利條件。



中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員肖宇表示，中國人行有三萬億美元的充足外匯儲備，這大大增強了通過中間價引導和在離岸市場保持人民幣匯率穩定的能力。(jq)