06/05/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升463點子報7.2169，創近半年高

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2169，較上個交易日4時30分收盤價升463點子，三連升，創2024年11月11日以來近半年新高，全日在7.2105至7.2398之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌112點子，報7.2114。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2008，較上個交易日升6點子，六連升，創4月7日以來一個月新高，與市場預測偏離仍有510點。



市場人士指出，五一假期期間中美雙方均釋放積極信號，帶動市場情緒向好，人民幣也有跟隨其他亞洲貨幣的補漲需求。短期繼續關注中美貿易談判進展，若有實質性利好，人民幣還有反彈空間。



中金公司最新報告認為，5月驅動人民幣匯率的主要力量取決於美元指數走向及關稅談判預期等因素，人民幣匯率有望表現溫和偏強。外部環境來看，在政策預期不穩、市場對美元資產信心邊際變化的背景下，美元指數表現偏弱，對人民幣匯率有所支撐。(jq)