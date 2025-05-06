06/05/2025 10:54

《Ａ股焦點》內地足金飾品價再破千，黃金股走強，四川黃金飆7%

《經濟通通訊社6日專訊》金價又再急升，現貨黃金今早一度突破每盎司3380美元。受國際金價影響，內地多家金店足金飾品價格再度突破千元（人民幣．下同）。其中，周大福足金飾品價格上調至每克1026元，較前日每克上漲28元；老鳳祥足金飾品價格上調至每克1025元，較前日每克上漲27元。



A股黃金股走強，四川黃金(深:001337)飆7%，曉程科技(深:300139)漲6%，湖南黃金(深:002155)、西部黃金(滬:601069)揚近5%，赤峰黃金(滬:600988)、中金黃金(滬:600489)、恒邦股份(深:002237)漲4%，山東黃金(滬:600547)、山金國際(深:000975)升2%。紫金礦業(滬:601899)擬分拆紫金黃金國際至香港主板上市，價升1.2%。(sl)