06/05/2025 13:47

【關稅戰】IMF：關稅戰下中國面臨通縮壓力

《經濟通通訊社6日專訊》對於美國總統特朗普的對等關稅政策，國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）近日在一場會議上表示，這將使中國商品出口美國的需求急遽下滑，加上歐洲需求也在減少，中國面臨通貨緊縮壓力；同時，美國將面臨供應衝擊，這將加劇通貨膨脹壓力。



格奧爾基耶娃近日在美國洛杉磯舉行的米爾肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）上表示，IMF已多次公開呼籲中國必須處理4個影響其國內與國際經濟的問題，一是要從出口導向型經濟轉向更加依賴消費的模式；二是要解決房地產行業的問題；三是支持服務業作為經濟增長的重要驅動力；四是減少政府對經濟的干預。



格奧爾基耶娃認為，短期內，中國政府對經濟的干預力度不太可能大幅縮減。(sl)