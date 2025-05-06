06/05/2025 09:49

【聚焦數據】中國4月財新服務業PMI降至50.7，七個月最低

《經濟通通訊社6日專訊》內地4月服務業擴張速度放緩，景氣度降至2024年10月來新低。財新最新公布的4月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.7，低於3月1.2個百分點，在擴張區間降至七個月來最低。



*財新4月綜合PMI降至51.1*



此前公布的4月財新中國製造業PMI走低0.8個百分點至50.4，為2月來最低。兩大行業景氣度雙降，當月綜合PMI產出指數下滑0.7個百分點至51.1，顯示國內企業生產經營活動擴張步伐放緩。



國家統計局近期公布的數據顯示，4月製造業、服務業PMI分別下降1.5個、0.2個百分點至49.0、50.1，前者時隔兩個月重新跌回收縮區間；當月綜合產出指數錄得50.2，走低1.2個百分點。



*需求近28個月最低，就業仍處收縮區間*



從分項數據看，4月服務業供需擴張同步放緩。當月新訂單指數在擴張區間降至僅略高於臨界點位置，為近28個月的增長期內最低。據調查，促消費政策與關稅擾動的影響基本相互抵消。



市場環境不利，服務業就業繼續收縮，4月就業指數較上月邊際回升，但仍低於榮枯線。當月積壓業務量在連降三個月後重新增長，相應指數略高於榮枯線。企業稱，這主要是因為新業務量增長，以及貿易前景不確定因素增加。



*企業盈利續承壓，企業信心跌至歷來次低*



由於原料漲價及用工成本上升，4月投入品價格指數在擴張區間微升；而企業在需求疲軟的背景下不得不繼續降價促銷，銷售價格指數已連續三個月低於臨界點，企業盈利承壓。



企業信心因關稅擾動受到較大打擊，4月經營預期指數在擴張區間明顯下降，錄得有數據以來的次低點，僅高於疫情影響下的2020年2月。



*分析：企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加*



財新智庫高級經濟學家王喆表示，中美貿易摩擦影響下，4月製造業和服務業供需改善幅度放緩，製造業出口壓力較大。值得注意的是，製造業和服務業生產經營預期指數分別降至史上第三和第二低位，市場對未來經濟樂觀預期不足。2025年一季度國民經濟開局良好，主要宏觀指標高於市場預期，顯示前期增量存量政策效果依舊明顯。不過，當前經濟發展的不利因素依然較多，尤其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。市場未來前景不明，企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行，對經濟的負面效果將在二三季度逐步顯現，政策對此要有充分準備，並適度靠前發力。(sl)