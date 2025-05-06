06/05/2025 16:12

《行業數據》蘇寧易購五一假期萬元以上家電銷量同比增長79%

《經濟通通訊社6日專訊》據內媒引述蘇寧易購(深:002024)五一假期數據報道，5月1日至5日，蘇寧易購全國門店客流同比增長110%，家電以舊換新訂單增長57%。



家電市場從「精打細算」向「優質體驗」的需求轉變，呈現「品質化、健康化、智能化、場景化」消費新趨勢。五一期間，蘇寧易購家電套購訂單同比增長10%，越來越多的消費者選擇一站購齊全套家電；COLMO、卡薩帝等高端品牌空調銷售增長280%，12公斤以上大容量洗衣機銷售增長155%，高端酒櫃類產品銷售增長281%，人民幣萬元以上家電銷量增長79%。



3C數碼消費市場同樣火熱，電腦、6000元人民幣以上手機、平板電腦銷售同比增長104%、117%、232%。(sl)