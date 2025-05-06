06/05/2025 09:24

【風雲人物】94歲巴菲特年底退休，巴郡接班人阿貝爾考驗膽識

《經濟通通訊社6日專訊》現年94歲的巴菲特於上周六（3日）巴郡的年度股東大會上，突然宣布今年底卸任行政總裁，推薦負責公司非保險業務的副董事長阿貝爾接任。自明年1月1日起，阿貝爾將正式接任行政總裁一職。



巴菲特表示，年底退休的決定此前只有兩名子女知情，連即將接任的阿貝爾都不知道。他承諾未來不出售任何巴郡股票，展現對阿貝爾有充足信心。不過，對於公司未來決策，巴菲特稱，交棒後仍會徘徊附近幫忙，但公司營運和資本配置的最後決定權會交予阿貝爾。



分析指，阿貝爾在未來將面臨諸多難題，首當其衝的是如何處理巴郡近3500億美元的現金儲備。



此外，阿貝爾是否會改變巴郡的精簡化管理層架構，他的接任是否會帶來不同的風險偏好或產業取向，巴郡是否仍將是企業在尋求大型併購或資本注入時的第一通電話對象等。現時一切仍然是未知之數。(rc)