06/05/2025 10:19

【關稅戰】美泰撤回2025年銷售展望，因關稅影響玩具業務

《經濟通通訊社6日專訊》美國玩具大廠美泰(Mattel)，撤回2025年銷售將重拾增長的預測，理由是特朗普總統對進口玩具徵收關稅。



公司在周一（5日）發布的第一財季業績中表示，由於宏觀經濟波動，和演變中的美國關稅形勢，公司將暫停全年業績指引。公司2月份曾預測，2025年，芭比娃娃、風火輪汽車和其他玩具的銷售增長可達3%，結束收入3年來持平或下降的局面。



*行政總裁：正在實現供應鏈多元化*



行政總裁Ynon Kreiz表示，公司將2025年的成本節約目標從6000萬美元提高到8000萬美元，公司正在實現供應鏈多元化，並將提高部分玩具的價格。



公司第一財季銷售額增長2.1%，至8.266億美元，高於分析師7.886億美元的預測。該公司調整後的每股虧損收窄至3美仙，低於分析師10美仙的虧損預期均值。(rc)