06/05/2025 14:23

【關稅戰】特朗普故布關稅迷陣，市場陷入四面埋伏

《經濟通通訊社6日專訊》特朗普的關稅戰將全球通商環境變成一個巨大「黑箱」，而這個結果是其有意為之。



分析指，特朗普的關稅令大家無所適從。以芝加哥地區零售商吉姆．塔克勒為例，其電商網站剛剛從中國訂購了一批價值8萬美元的長襪。現在需要擔心的是，會不會因為關稅，這些長襪的成本最後漲到20萬。



與此同時，聯儲局主席鮑威爾面臨的問題也如出一轍。若成千上萬的企業無法預測投入成本，或出口商品所需繳納的稅率，聯儲局將無法如何預測經濟的走向。更高的美國關稅亦可能會推高通脹，打擊美國的產出、就業和投資。



花旗銀行全球首席經濟學家內森．希茨表示：「就特朗普而言，人們對他整個政策邏輯及其背後的深層目標有諸多疑問。關稅加到什麼程度，才能以後不加關稅？」現時無法知道他有什麼計劃。(rc)