07/05/2025 17:10

《外圍焦點》歐元區公布零售銷售，美儲局公布議息結果

《經濟通通訊社7日專訊》美股三大指數昨日（6日）收市報跌，市場在聯儲局議息會議前採取避險行動。道指跌389.83點或0.95%，報40829.00點；標普500指數跌43.47點或0.77%，報5606.91點；納指跌154.58點或0.87%，報17689.66點。港股方面，恆生指數收市報22691，升29點或0.1%，成交2401億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間8日凌晨2:00am，美聯儲FOMC宣布利率決定和政策聲明；2:30am，美聯儲主席鮑威爾舉行記者會。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月零售銷售，月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.3%收窄至1.6%。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於4.5%。3:00am，美國公布3月消費信貸，料由負8.1億美元升至93.9億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：AMC Entertainment Holdings(US.AMC)、迪士尼(US.DIS)、Barrick Gold Corp(US.GOLD)、優步(US.UBER)等。(wa)