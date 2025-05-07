07/05/2025 09:02

【開市Ｇｏ】中美關稅談判將啟動，中方發布重磅政策，關注關稅股

2025年5月7日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，市場觀望聯儲局的議息會議。道指開市向下，一度跌459點，低見40759點，中段跌幅收窄，曾高見41164點；標指最多跌1.14%，納指則一度跌1.41%。美國財長貝森特稱有望最快本周達成多項貿易協議，令美股跌幅稍為收窄。道指收市跌389點，或0.95%，報40829點；標普500指數跌43點，或0.77%，報5606點；納指跌154點，或0.87%，報17689點。金龍中國指數上漲30點，滿幫和奇富科技對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時48分升137點。



2、美國財長貝森特與貿易代表格裏爾將於周末在瑞士與中國副總理何立峰舉行貿易談判，為中美加徵關稅以來首次高層會談。



3、中國央行、證監會及金融監管局官員今日上午9時舉行新聞發布會，討論穩定市場的一系列金融政策。



4、美國總統特朗普淡化參與貿易談判的想法，稱部分國家已同意讓步，並表示他可直接設定新稅率，無需簽署協議。



5、受企業在關稅落地前大幅增加進口影響，美國3月貿易逆差創新高，加拿大對美商品出口降至五年來最低。



6、中國國家主席習近平呼籲歐盟與中國攜手反對單邊霸凌，共同應對全球性挑戰。



7、香港宣布正式推出「科企專線」，便利特專科技公司及生物科技公司申請上市。



8、特斯拉股價收跌1.8%，4月英國及德國新車銷量跌至兩年多新低，升級版Model Y未能扭轉頹勢。



【焦點股】



香港交易所(00388)

- 宣布正式推出「科企專線」



關稅敏感股：創科實業(00669)、聯想集團(00992)、舜宇光學(02382)

- 美國財長貝森特與貿易代表格裏爾將於周末在瑞士與中國副總理何立峰舉行貿易談判



太古股份(00019)

- 擬分拆TCPCL並於泰國證券交易所獨立上市



滙豐控股(00005)

- 訂立多項非全權委托回購協議，擬回購最多30億美元股份



電動車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)

- 特斯拉歐洲4月銷量大幅下滑



歌禮製藥(01672)

- 歐洲肥胖症大會報告ASC47早期研究，聚焦減重不減肌



中創新航(03931)

- 斥資不超過12億人幣收購奧力威23%股權



博雷頓(02465)

- 超額認購近198倍，一手分配率2%，今日掛牌



正榮地產(06158)

- 控股股東委任聯合清盤人，股票今日恢復交易



【油金報價】



紐約期油上漲1.03%，報59.70美元/桶



布倫特期油上漲0.95%，報62.64美元/桶



黃金現貨下跌1.80%，報3968.95美元/盎司



黃金期貨下跌1.39%，報3376.30美元/盎司