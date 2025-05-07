07/05/2025 10:38

【關稅戰】吳清：維護企業境外市場利益，支持中概股回歸內地香港

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中美關稅戰下，美國國會部分議員再次推動中概股退市，要求將阿里巴巴(09988)(US.BABA)、百度(09888)(US.BIDU)及京東 (09618)(US.JD)等25家中國企業除牌，理由是這些公司可能涉及國家安全風險。

中證監主席吳清今日在國新辦新聞發布會表示，將維護企業在境外市場的正當利益，並且創造條件支持優質的中概股能夠回歸內地和香港市場，同時做好投資者合法權益的保護。



吳清又表示，中證監將堅定不移推進資本市場高水平對外開放，進一步完善對外開放格局，穩步推進一系列對外開放務實舉措。



一是持續擴大機構開放，進一步優化合格境外機構投資者准入服務，進一步擴大投資範圍，支持符合條件的外資機構申請證券基金投資咨詢業務資格，鼓勵境外投資機構依規設立投資境內的人民幣基金。



二是進一步豐富產品供給，推進期貨期權向合格境外投資者開放，深化交易所債券市場對外開放，將REITs等納入到滬深港通標的。



＊穩步推進人民幣股票交易櫃台納入港股通＊



三是不斷深化市場開放，梳理優化境外上市備案機制、流程和相關要素，進一步提高境外上市備案質效，大力支持上海國際金融中心建設，鞏固提升香港國際金融中心地位，穩步推進人民幣股票交易櫃台納入港股通，支持在港推出跨境投資和風險管理產品等對港合作的各項舉措。



四是加強雙多邊跨境監管合作，堅持尊重規律、尊重規則，積極塑造穩定、透明、可預期的監管環境，進一步加強證券監管和審計監管等方面合作，維護企業在境外市場的正當利益，並且創造條件支持優質的中概股能夠回歸內地和香港市場，同時做好投資者合法權益的保護。

