07/05/2025 11:35

渣打料港元短期內保持強勢，機構及投資者增持港元資產顯示信心

《經濟通通訊社7日專訊》渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志表示，自上周五（2日）以來，金管局已經四次入巿，按聯繫滙率制度賣出超過1200億港元，令香港銀行體系總結餘將升至超過1740億港元，預期港元短期內將保持強勢，HIBOR短期內將呈下行趨勢，港美息差將進一步擴闊。



*新股活動及企業提早派息，帶動港元需求*



渣打銀行的內部分析相信，巿場對港元的需求增加主要有幾大原因，包括近日香港股票巿場造好、氣氛熾熱，月內又有包括知名中資企業等新股招股活動；部分上巿中資企業提早派息；以及自4月初以來，巿場因對地緣政治的憂慮而加速分散貨幣風險，部分企業和投資者或將美元兌換成其他貨幣，導致港元、新台幣和離岸人民幣等一些亞洲貨幣近期都錄得明顯升幅。



*金融機構及投資者增持港元資產，顯示國際市場信心*



他指出，金管局的入巿操作，再次證明香港的聯繫滙率制度行之有效，有助保持港元的穩定性，對於香港整體金融巿場和經濟活動的穩定發展都至為重要。在環球巿場比較波動的背景下，企業、金融機構和投資者增持港元資產（例如近日國際機構如國際金融公司和亞洲基礎設施投資銀行均首次發行港元債券），亦顯示出國際巿場對港元的信心，再次凸顯香港作為國際金融中心的地位。(bi)



