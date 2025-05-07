07/05/2025 08:37

《本港經濟》4月PMI維持48.3，營商信心降至四年半最低

《經濟通通訊社7日專訊》標普全球公布，4月香港採購經理指數(PMI)為48.3，與3月持平，同為去年7月以來最低數值。最新數值顯示，營商環境在過去3個月均按月轉差，而營商信心更下滑至去2020年10月以來最差。綜觀產出、新訂單、就業、供應商供貨時間、採購庫存在內的五大單項指數，均對4月數值構成負面的影響。



報告指，由於從海外及中國內地新接的業務量大幅減少，故整體訂單量下跌，新增訂單進一步減少，出口訂單跌幅則見2022年4月以來最差，來自中國內地的訂單需求也持續轉弱。美國開徵關稅的影響。客戶的不確定走向，以及市場競爭加劇，這些因素都拖累了銷情。



報告指，產出量由升轉跌，業者對採購品的需減縮減，也改善了供應商的交付表現，供應商表現兩年以來最佳改善。4月香私營企業的悲觀情緒比上月強烈，業者主要憂慮美國關稅影響和經濟疲弱，再者，整體負面情緒為2020年10月以來最差。



標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，4月數據顯示營商環境於今年第二季初連續三月轉差，產出訂單跌幅加劇至三年以來最大，前瞻指數反映目前不安情緒會至少在近期持續，企業看淡後續一年的經營前景，悲觀情緒加深至四年半以來最強烈，於是在4月精簡人手、減少採購，並降低庫存水平。(cl)



