07/05/2025 09:10

【關稅戰】香港下周往北美貨櫃據報41%被取消，貨運代理受衝擊

《經濟通通訊社7日專訊》中美貿易戰打擊本港物流業。據《南華早報》報道指出，自5月12日起的一周內，有41%由香港到北美西海岸貨櫃遭到取消。



*航運公司大比例取消未來數周由中國前往北美的航班*



報道引述貨運預訂平台Freightos全球合作執行副總裁Joyce Tai指出，香港作為全球航運樞紐，在貨物轉口貿易中發揮關鍵作用，但可能會遭受巨大的經濟打擊。



Joyce Tai指出，香港作為「中轉地」（pass-through），所受到的經濟影響或比內地嚴重得多。「對香港徵收同樣的關稅，其影響可能比對內地徵收的關稅要嚴重得多。」



Freightos研究主管Judah Levine表示，航運公司以「非常高比例」取消未來數周由中國前往北美的航班。



*Expeditors首季業績強勁因受惠搶出貨



另外，全球貨運代理公司Expeditors International表示，公司首季業績勝預期，原因是大量公司早已預計特朗普上調關稅將導致價格上漲，從而提前發貨。由於關稅談判尚未解決，貨物運輸業務的前景不確定，該公司已經看到美國和中國之間活動減少的跡象，指現在預測航運量可能下降還為時過早，但已經「看到中國至美國海運量大幅下降的早期跡象」。(kl)



