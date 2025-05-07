07/05/2025 12:20

【互聯互通】港交所陳翊庭：人民幣櫃台納入南向通快將成事

《經濟通通訊社7日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，在中美貿易戰下，香港與內地互聯互通更顯重要。她在外訪期間亦發現有不少外國投資者對互聯互通了解不多，港交所未來會繼續致力在海外推廣，並從3方面拓展及改進互聯互通，包括增加參與者、產品及提升基建，其中，人民幣股票交易櫃台納入南向通，可望於短期內成事。



陳翊庭接受《Now新聞台》專訪時指，中美角力持續升溫，本港作為超級聯繫人跟內地金融市場的互聯互通機制，或可發揮更關鍵作用。在當前不確定性增加之情況下，她發現投資者正考慮是否需要適度調整資產配置，這正好為香港提供機會，更好發揮超級聯繫人的作用。



*歐美投資者重拾對中國資產興趣*



陳翊庭今年已三度出訪歐洲，近期亦到過美國，她指出，歐美投資者明顯重拾對中國資產的興趣，並為港股市場帶來機遇，尤其是人工智能(AI)領域出現「DeepSeek」，令歐美投資者對中國資產改觀。



被問到最近入選《時代》雜誌(TIME)百大人物的意義時，陳翊庭表示，這不單是其榮幸，更大意義是認可香港和港交所做的事，代表全球仍關注香港。她強調，不希望外界太著眼於其女性身份，因而對她加分或減分，繼推動上市公司董事會不能只有單一性別後，陳翊庭期望藉此鼓勵企業自發推動董事會更多元化。(cl)