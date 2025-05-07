07/05/2025 16:36

《本港經濟》首季食肆總收益價值280億元，按年下跌0.6%

《經濟通通訊社7日專訊》政府統計處公布，今年第一季的食肆總收益價值的臨時估計為280億元，按年下跌0.6%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年下跌1.5%。扣除其間價格變動的影響後，今年第一季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌1.8%。



*中式餐館的總收益價值跌4.9%*



按食肆類別分析，今年第一季與去年第一季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌4.9%及6.5%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.4%及2.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升1.9%及0.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升6.5%及4%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.8%及3.8%。



*政府：消費模式轉變繼續影響飲食業表現*



政府發言人表示，今年第一季食肆總收益價值按年稍微下跌0.6%，上一季則輕微上升。展望未來，消費模式轉變繼續影響飲食業的表現。儘管外圍環境的不確定性上升或會影響消費信心，但是本地就業收入增加、政府積極推動盛事項目及旅遊業，以及內地經濟持續穩步增長，將有助帶動本地市場的消費氣氛，對食肆業務提供支持。



*經季節性調整的食肆總收益按季跌1.3%*



今年第一季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別下跌1.3%及1.2%。



按月份分析，今年1月、2月及3月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升4.4%、下跌5.9%及下跌0.6%。扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，今年1月、2月及3月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別上升2.9%、下跌6.9%及下跌1.7%。(cl)